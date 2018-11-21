В ГИБДД предлагают приравнять ряд лекарственных средств к алкоголю

12:43 | 22.11.2018

В ГИБДД рассматривают идею приравнять эффект от потребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов правоохранители намерены составить совместно с Минздравом. Об этом сообщает RT.



Отмечается, что сейчас законодательный пробел в КоАП не позволяет вынести положительное заключение об опьянении водителям, употребляющим такие препараты, как фенобарбитал или димедрол. При этом, садясь за руль, они нарушают инструкцию к лекарствам.