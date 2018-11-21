Китайские торговые площадки снимают с продажи марку Dolce & Gabbana из-за расистского скандала

12:23 | 22.11.2018

Китайские торговые интернет-площадки в четверг принялись снимать с продажи продукцию итальянского дома моды Dolce & Gabbana (D&G), это произошло на фоне скандала с высказываниями, приписываемыми Стефано Габбане, в адрес Китая и его культуры, передает «Взгляд».



Отмечается, что вещи итальянского бренда перестали продавать такие интернет-площадки, как T-Mall (компания Alibaba Group Holding Ltd) и JD. Также Dolce & Gabbana 21 ноября 2018 года была вынуждена отменить показ моды в Шанхае. Кроме того, известные китайские звезды шоу-бизнеса решили объявить Dolce & Gabbana бойкот и расторгнуть с ней контракт.



Как напоминает regnum.ru, первоначально скандал разразился из-за того, что компания разместила в Сети видеоролик, в котором было показано, как китайская модель пытается есть блюда итальянской кухни палочками. Многие китайские пользователи Сети сочли его оскорбительным. Впоследствии в Сети появились скриншоты, на которых были зафиксированы оскорбительные высказывания Стефано Габбаны в адрес Китая, китайцев и их культуры.