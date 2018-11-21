По данным ВЦИОМ, 84 % россиян считают себя счастливыми людьми

12:15 | 22.11.2018

Большинство россиян (84 %) назвали себя счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом указывается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94 %). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66 %.



По данным опроса, наибольшее количество людей радует семья (33 %), а на втором месте по причинам счастья — хорошее состояние здоровья (21 %). Также значительное количество опрошенных счастливы из-за семьи и работы (15 %), передает gazeta.ru.