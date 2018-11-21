Глава Пентагона подтвердил, что войска на границе с Мексикой получили право применять оружие

12:05 | 22.11.2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил сообщения о том, что размещённые на границе с Мексикой американские военнослужащие получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов, сообщает The Associated Press.



При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут посланы на задержание мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении сотрудников пограничных служб, отмечает агентство. По словам Мэттиса, на задержание в таких случаях будут уходить «минуты, а не часы».



Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулись на родину или решили остаться в Мексике, отмечает РИА «Новости».