Немецкие СМИ рассказали о «борщевичном бедствии» в России

11:55 | 22.11.2018

Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Как пишет издание, сорняки зачастую достигают нескольких метров в высоту, они занимают территорию более одного миллиона гектаров, а в местах произрастания борщевика другие растения не растут.



Авторы статьи отметили, что «борщевичное бедствие» в России в основном было спровоцировано искусственно. По некоторым данным, это растение начали культивировать в сталинские времена для корма скота. Однако, как отмечает газета, в СССР не учли тот факт, что из-за борщевика коровье молоко становится горьким.



В статье отмечается, что проблема с борщевиком актуальна и для Европы. Так, в Польше сорняк называется «месть Сталина», а в Германии еще 10 лет назад его признали «ядовитым растением года».