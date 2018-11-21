В США умер старейший ветеран, переживший атаку японской авиации на Перл-Харбор

11:46 | 22.11.2018

В США на 107-м году жизни скончался Рэй Чавес, который пережил атаку японской армии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на дочь ветерана. По словам дочери ветерана Кэтлин, Чавес, болевший пневмонией, умер во сне в пригороде Сан-Диего.



В 1941 году Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США «Кондор». 7 декабря 1941 года участвовал в отражении атаки японской авиации на базу Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Последующие девять дней после атаки Чавес непрерывно работал над ликвидацией последствий нападения, отмечает РБК.