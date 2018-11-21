В Совете Федерации задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия

11:10 | 22.11.2018

Комитет Совета Федерации по обороне предложил Совету безопасности рассмотреть возможность подготовки новой редакции «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», передает РБК. Документ должен будет заново определить условия, при которых Россия готова применить ядерное вооружение, учитывая при этом возможность «ответных действий при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», сообщает gazeta.ru.



Как отмечает russian.rt.com, ранее экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Есин заявил, что российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» теряет свою эффективность в случае возможного военного конфликта на фоне выхода США из ДРСМД.