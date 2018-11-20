На 63-м году жизни скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

10:45 | 22.11.2018

На 63-м году жизни скончался начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



«На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович», — говорится в сообщении.



Как напоминает russian.rt.com, Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун.