Сеть гипермаркетов Castorama покинет Россию

15:42 | 21.11.2018

Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России, следует из отчета компании — владельца сети. Решение покинуть рынки в странах, где Castorama не удалось занять лидирующие позиции, объясняется новой стратегией компании, передает РБК. Также компания уйдет с рынков Испании и Португалии.



Castorama работает в России с 2006 г., и сейчас у нее здесь 20 гипермаркетов. «Магазины продолжат работу в обычном режиме», — говорится в сообщении компании. Представитель ретейлера в России на вопрос, каким образом компания покинет Россию — продаст магазины или закроет их, ответил, что рассматриваются различные сценарии, отмечают «Ведомости».