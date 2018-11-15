Сбивший мужчину в Шереметьеве Boeing 737 отстранили от полетов

15:38 | 21.11.2018

Пассажирский самолет Boeing 737, накануне вечером сбивший мужчину на взлетно-посадочной полосе Шереметьево, получил механические повреждения, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.



По данным издания «Москва 24», Boeing приземлился в Афинах с поврежденным фюзеляжем. «Боинг» российского перевозчика встречали полицейские и наземные службы. Известно, что принято решение о временной приостановке полетов лайнера перевозчика.



По предварительным данным, в результате ЧП погиб 25-летний гражданин Армении.