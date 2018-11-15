Центральную Россию накроет мощный снежный шторм из Сибири

15:22 | 21.11.2018

Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России. Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, передает iz.ru. В столице влияние циклона будет чувствоваться с 22 ноября. Температура останется на прежнем уровне, 2-4 градуса тепла, но скорость ветра может составить до 15 метров в секунду.



Как отмечает MK.ru, в ряде регионов ветер усилится до 20 метров в секунду — он потенциально опасен для строений и крыш. Штормовые значения могут быть зафиксированы в Архангельской и Мурманской областях, Ямале и Югре.