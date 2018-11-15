Власти Польши отказались подписывать миграционный пакт ООН

15:18 | 21.11.2018

Правительство Польши решило не подписывать Всемирный пакт ООН по миграции, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польских властей.



Как отмечают в правительстве Польши, этот документ «не выполнил постулатов страны о подтверждении надлежащим образом сильных гарантий суверенного права решать, кого государства принимают на своей территории, а также разделения легальной и незаконной миграции».



«Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис, наоборот, это только усилит кризис и его последствия», – заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак.



Как напоминает iz.ru, 15 июля в ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции. Официально документ могут принять во время декабрьской конференции в Марокко. Пакт ориентирован как на учет интересов государств, так и на соблюдение прав человека.