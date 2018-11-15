Авиация коалиции нанесла удар по Сирии снарядами с белым фосфором

15:14 | 21.11.2018

Авиация коалиции нанесла удар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, применив запрещенный международными конвенциями белый фосфор, сообщило государственное ТВ Сирии. Государственное агентство САНА и телевидение республики сообщило, что в результате удара есть погибшие и раненые среди мирного населения. Точное число жертв и пострадавших не приводится.



Как отмечает «Эхо Москвы», Сирия не в первый раз обвиняет коалицию в применении боеприпасов с белым фосфором.