В Японии продлили арест главе альянса Nissan – Renault на 10 суток

14:57 | 21.11.2018

Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan – Renault Карлоса Гона, а также члена совета директоров Nissan Грега Келли на 10 суток, сообщает агентство Kyodo.



Гона подозревают в том, что он скрыл от налоговой практически половину своего дохода. За последние пять лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan примерно 10 миллиардов иен (около 89 миллионов долларов). Однако в налоговой декларации он указал сумму в два раза меньшую – 4,98 миллиарда. Кроме того, Гону вменяют ряд других финансовых нарушений, передает rg.ru. Келли подозревают в пособничестве Гону.