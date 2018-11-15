В Московской области нашли череп мамонта с кладом внутри

14:50 | 21.11.2018

Кремниевые изделия и орудия первобытного человека были найдены под черепом мамонта на Зарайской стоянке в Московской области, сообщает подмосковное министерство культуры.



«Зарайская стоянка древних людей – наш неисчерпаемый волшебный ящик, из которого появляются то скелеты вымерших животных, то какие-то невероятные предметы быта древних людей, – например, этой осенью был найден придуманный ими прообраз патронташа из черепа мамонта», – сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.



Зарайская стоянка считается памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита и древнейшим местом обитания людей в Подмосковье. Археологи нашли его в 2016 году, напоминает РИА «Новости».