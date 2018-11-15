Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


13:27 | 21.11.2018

В Госдуме предложили ввести особый порядок получения лицензии на приобретение оружия

Для россиян с 18 до 21 года предлагают ввести специальный порядок получения лицензии на приобретение оружия. Законопроект об этом подготовила вице-спикер Госдумы Яровая, передает rg.ru. Также предполагается увеличить число документов при подаче заявления на получение разрешения приобретать оружие. Кроме того, Яровая предлагает внедрить «собеседование при получении лицензии на приобретение оружия».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:25 | 21.11.2018
Более 200 студентов колледжей и техникумов соревнуются в конкурсе профмастерства Worldskills

15:16 | 21.11.2018
Суд обязал главу Нижнего Тагила установить общественные туалеты в городе и дополнительные урны

15:07 | 21.11.2018
В рамках проекта «Зелёная Россия» на Среднем Урале собрали более 24 тысяч тонн мусора

14:44 | 21.11.2018
Дума Екатеринбурга хочет нанять новых сотрудников. Они обойдутся в 2,4 млн рублей в год

14:24 | 21.11.2018
Компания Hennessy через суд взыскала с уральца 1,3 млн рублей

14:05 | 21.11.2018
С 1 января 2019 года в Екатеринбурге вырастет плата за детские сады

13:59 | 21.11.2018
Сотрудники мясного магазина в Кургане устроили себе пир, украв у хозяина свинину

13:40 | 21.11.2018
Прокуратура заставила выплатить зарплату работникам екатеринбургского ювелирного завода

13:25 | 21.11.2018
Спикер думы Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро и парк «уральское Зарядье»

13:22 | 21.11.2018
Пермский проект «Мама-пчелка» благодаря президентскому гранту будет реализован в восьми регионах России

13:07 | 21.11.2018
Зелёным мартышкам, поселившимся в Екатеринбургском зоопарке, выбрали имена

12:33 | 21.11.2018
Огни на главных пермских елках зажгутся 28 ноября

12:16 | 21.11.2018
С пермяка взыскали почти полмиллиона рублей алиментов

12:00 | 21.11.2018
Уральский гонщик Сергей Карякин пошутил, что может назвать дочку Экспо

11:42 | 21.11.2018
В Свердловской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир

11:29 | 21.11.2018
На Урале выбрали самых красивых сотрудниц полиции

11:14 | 21.11.2018
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал о причинах коммунальных аварий

10:44 | 21.11.2018
В Свердловской области сотрудники «Почты России» требуют отменить «график для роботов»

10:26 | 21.11.2018
Двух екатеринбуржцев осудили за похищение человека

10:07 | 21.11.2018
По факту исчезновения 42-летнего уральца возбуждено уголовное дело об убийстве

09:53 | 21.11.2018
Более 130 тысяч свердловчан являются невыездными из-за долгов

09:42 | 21.11.2018
Мединский поддержал присвоение аэропорту Кольцово имени писателя Павла Бажова

09:20 | 21.11.2018
При пожаре в доме на Восточной погиб мужчина

20.11.2018

22:21 | 20.11.2018
В Екатеринбурге тринадцатилетнюю девочку заставили заплатить за проезд дважды

21:59 | 20.11.2018
В Екатеринбурге «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Нефтехимиком»

20:16 | 20.11.2018
В Екатеринбурге около четырех тысяч человек остались без света

20:09 | 20.11.2018
Пять рейсов до Екатеринбурга пришлось перенаправить в другие города из-за тумана

20:06 | 20.11.2018
Мэр Екатеринбурга выступил с заявлением против строительства аэропорта в Челябинске

19:20 | 20.11.2018
Готовьте шубы: к середине недели в Свердловской области сильно похолодает

18:18 | 20.11.2018
Делегация Пермского края отправилась на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву

18:08 | 20.11.2018
Проект бюджета Перми на три года утвержден в первом чтении

17:42 | 20.11.2018
ГИБДД выявила в Свердловской области более 200 неисправных автобусов

17:19 | 20.11.2018
Пермские дошкольники посоревнуются в робофутболе

17:15 | 20.11.2018
В Перми проверяют качество уборки снега во дворах

17:05 | 20.11.2018
Жительнице Невьянска Александре Акуловой исполнилось 108 лет

17:01 | 20.11.2018
Депутат ответил на заявление о ненужности качественного аэропорта в Челябинске

17:00 | 20.11.2018
В Кургане под музыку оркестра отправили в армию 14 призывников

16:33 | 20.11.2018
Проект УГМК признан лучшим в сфере помощи онкобольным детям

16:30 | 20.11.2018
Для профилактики бешенства у животных ветеринары обойдут дворы Екатеринбурга

16:01 | 20.11.2018
24 ноября ограничат движение через железнодорожный переезд у посёлка Марамзино

15:50 | 20.11.2018
Авария оставила без воды 1800 пермяков

15:43 | 20.11.2018
Министерство образования Свердловской области взяло под контроль ситуацию в екатеринбургском техникуме

15:30 | 20.11.2018
В Екатеринбург приехал министр культуры РФ Владимир Мединский

15:18 | 20.11.2018
За 10 месяцев 2018 года в свердловский бюджет поступило 185,9 млрд рублей

15:04 | 20.11.2018
Администрация Екатеринбурга планирует создать рабочую группу по ликвидации киосков

14:41 | 20.11.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор группе фальшивомонетчиков

14:20 | 20.11.2018
Начался суд над екатеринбуржцем, обвиняемым в изнасиловании и убийстве школьницы

14:19 | 20.11.2018
В Перми опечатан караоке-клуб

14:10 | 20.11.2018
Второго фигуранта уголовного дела экс-начальника УФСИН Зауралья отправили по этапу

13:51 | 20.11.2018
В Свердловской области Роспотребнадзор забраковал 4,3 тонны рыбной продукции


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 