В Госдуме предложили ввести особый порядок получения лицензии на приобретение оружия

13:27 | 21.11.2018

Для россиян с 18 до 21 года предлагают ввести специальный порядок получения лицензии на приобретение оружия. Законопроект об этом подготовила вице-спикер Госдумы Яровая, передает rg.ru. Также предполагается увеличить число документов при подаче заявления на получение разрешения приобретать оружие. Кроме того, Яровая предлагает внедрить «собеседование при получении лицензии на приобретение оружия».