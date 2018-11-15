По данным СМИ, в караван мигрантов внедрили американских агентов

13:23 | 21.11.2018

Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики с Соединенными Штатами. Об этом сообщают источники телеканала NBC.



В прошлое воскресенье осведомители рассказали американским пограничникам о планах беженцев прорваться на территорию страны. После этого на время были закрыты шлагбаумы, однако попытки нелегального проникновения не последовало, передает "Эхо Москвы".



В октябре тысячи беженцев из Центральной Америки отправились к американской границе. Параллельно на север из Гондураса и Гватемалы идут сразу несколько караванов. Президент США Дональд Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов, напоминает lenta.ru.