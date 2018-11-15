В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейн-технологий

13:18 | 21.11.2018

Заместитель главы комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить ЕГЭ блокчейн-технологией, которая будет заранее выявлять таланты учеников, передает РИА «Новости».



Письмо на эту тему парламентарий направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Он сослался на мнения педагогов и родителей, которые, по его словам, считают, что ЕГЭ нуждается в доработке и не может объективно оценить способности ребенка.



Депутат Чернышов также заявил, что ЕГЭ — письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, и сдавать его нравится далеко не всем российским школьникам. Он подчеркнул, что проверить реальные знания ребенка с помощью ЕГЭ практически невозможно, поскольку экзамен больше ориентирован на теорию, а не на практику, сообщает lenta.ru.