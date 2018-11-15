По данным экспертов, 22 % россиян могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов

13:05 | 21.11.2018

Большинство граждан России вынуждены экономить, а 22 % населения живут в бедности, выяснили эксперты РАНХиГС.



22 % россиян, согласно опросу, проведенному исследователями РАНХиГС, находятся в зоне бедности – значительная часть из них стоит перед выбором: купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства. 35 % россиян, которых исследователи отнесли к категории потребительского риска, уже могут обеспечивать себя нормальной едой и повседневной одеждой, но, чтобы позволить себе предметы длительного пользования, например мебель, бытовую технику, смартфоны, им придется жестко экономить, передает «Эхо Москвы».



Около 28 % россиян находятся в зоне потребительского комфорта – столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем, передает «Росбалт».