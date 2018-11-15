Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

12:24 | 21.11.2018

Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал «Вечерняя Москва». Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы, передает РИА «Новости».



Взаимная симпатия между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной возникла несколько лет назад на одном из кинофестивалей. На протяжении некоторого времени пара жила в фактическом браке. Они часто задумывались над тем, чтобы узаконить свои отношения, однако на это, по словам Бари Каримовича, у них попросту не было времени, отмечает starhit.ru.



Для супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.