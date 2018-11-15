Власти Украины заявили о проседании моста через Керченский пролив

12:17 | 21.11.2018

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крымский полуостров и материковую часть России, начал проседать. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины на своей официальной странице в Facebook, передает РБК.



В частности, отметили в министерстве, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова зафиксировано проседание со скоростью от 52 до 89 миллиметров в год, а в центральной части отмечается повышение арки железнодорожного сообщения. Также украинские специалисты обнаружили смещения на территории острова Тузла.



В инфоцентре Крымского моста заявили РБК, что выводы украинского ведомства являются «очередным мифом».