Власти Испании пригрозили заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

16:12 | 20.11.2018

Испания проголосует против соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС, если в него не будет включен статус Гибралтара, заявил 20 ноября глава испанского правительства Педро Санчес, сообщает испанское издание El Diario. Он подчеркнул, что этот вопрос должен обсуждаться Британией и Испанией. «На сегодняшний день Испания проголосует против брексита в таком виде», — заявил глава правительства.



Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, оспариваемая Испанией. Как отмечает агентство, это место является главным предметом разногласий в отношениях между двумя государствами. Мадрид требует большей ясности по вопросу Гибралтара и выступает за отдельные переговоры по заморской территории, отмечает iz.ru.