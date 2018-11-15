Сборная России сыграет с командой Швеции в Лиге наций в белой форме

15:59 | 20.11.2018

Сборная России сыграет в форме белого цвета с национальной командой Швеции в матче шестого тура группового этапа Лиги наций, вратарь — в зелёной, передает russian.rt.com. Встреча второй группы лиги В пройдет во вторник в Стокгольме и начнется в 22:45 мск. После трех игр команда Станислава Черчесова имеет семь очков и лидирует в своей группе. Для завоевания первого места в группе сборной России достаточно сыграть со шведами вничью, хозяевам необходима только победа.