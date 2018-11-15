Суд в США временно заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

15:49 | 20.11.2018

Федеральный окружной суд в Сан-Франциско 19 ноября временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, которые попали в страну с территории Мексики, сообщает Reuters. Отмечается, что в суд по данному делу обратились Американский союз борьбы за гражданские свободы и Центр по защите конституционных прав.



Трамп принял решение об ограничениях в отношении нелегальных мигрантов после того, как к границе США из Центральной Америки направился караван из нескольких тысяч человек, желающих получить убежище, напоминают «Ведомости».