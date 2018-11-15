Россия выиграла тендер на поставку индийским вооружённым силам средств ПВО

15:39 | 20.11.2018

Россия победила в тендере на поставку индийским вооружённым силам средств ПВО малой дальности. Как сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в системе военно-технического сотрудничества, прежде всего речь идёт о поставках переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».



Как пишет The Economic Times, российское предложение в Дели посчитали более выгодным, чем покупку французских ПЗРК «Мистраль» или шведских «Рэйрайдеров» (RBS 70). Отмечается, что сумма контракта с Россией оказалась ниже, чем изначально предполагало правительство Индии. По информации Financial Express, «Рособоронэкспорт» осуществит продажу «Игл» на три миллиарда долларов.