В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

15:33 | 20.11.2018

Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов, передает РИА «Новости». Он напомнил, что цены на билеты в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой. «Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, остаются и для новых концептов плацкартных вагонов», - уточнил Иванов.



Иванов также заявил, что плацкартные вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров уже в декабре 2018-го — январе 2019 года.