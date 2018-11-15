В Самаре пенсионный фонд позвал умершую пенсионерку за пособием на свои похороны

15:24 | 20.11.2018

В Самаре пенсионный фонд предложил умершей пенсионерке явиться для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал родственник умершей Николай Балыков.



Как объяснили в самарском отделении ПФР, из-за сбоя перепутались списки умерших и списки их родственников. Как отмечает РИА «Новости», родственнику умершей принесли извинения за некорректное обращение, ошибку в программе уже исправили, а пособие можно получить в отделении ПФР.