Тверской суд Москвы оставил в силе решение о штрафе The New Times на 22,25 млн рублей

15:11 | 20.11.2018

Тверской суд Москвы оставил без изменений решение о наложении многомиллионного штрафа на журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор, сообщает «Интерфакс».



Напомним, в конце октября Тверской районный суд Москвы постановил взыскать штраф в размере 22,25 млн рублей с журнала, а также 30 тысяч рублей лично с Альбац как с его главного редактора. Журнал был признан нарушившим статью 13.15.1 Кодекса об административных правонарушениях «Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации».



9 ноября The New Times объявил сбор средств для погашения штрафа. На седьмой день кампании изданию пожертвовали более 27 млн рублей, сообщила Евгения Альбац на своей странице в «Фейсбуке».