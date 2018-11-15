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Россия и мир


15:02 | 20.11.2018

В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за неуплату страховых взносов

В Госдуме предложили обязать неработающих россиян платить все страховые взносы в социальные фонды самостоятельно, а тех, кто откажется платить, — штрафовать. Об этом пишет «Российская газета». Документ подготовил член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Вострецов.

По его словам, сейчас примерно 18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Депутат считает, что многие из них имеют доход, так как являются самозанятыми. При этом налоги эта категория граждан не платит.

Как отмечает fontanka.ru, Вострецов не первый раз вносит резонансные предложения. Так, в начале ноября он предложил изымать из семей детей, задержанных на митингах.

© «Вечерние Ведомости»

 


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