В Китае в ДТП с участием 28 автомобилей погибли девять человек

11:38 | 20.11.2018

ДТП с участием 28 транспортных средств произошло в Китае. В результате случившегося погибли девять человек. По данным местных властей, еще девять участников массового дорожно-транспортного происшествия получили повреждения. Раненые госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Причиной аварии мог стать густой туман. К настоящему моменту движение на месте происшествия восстановлено.