Заключенный устроил стрельбу в больнице канадского города Кингстон

11:31 | 20.11.2018

Один человек был ранен во время стрельбы в отделении неотложной помощи больницы канадского города Кингстон (провинция Онтарио), передает телеканал CBC.



По данным полиции, доставленный в госпиталь преступник сумел отобрать пистолет у охранявшего его офицера. Он успел выстрелить не менее двух раз, но был нейтрализован другими охранниками и больничным персоналом.



В итоге, как сообщает телеканал Си-би-си, тяжелое ранение получил один человек. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Больница вернулась к штатному режиму работы.