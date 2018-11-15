Непал и Индия признаны странами с наиболее загрязнённым воздухом в мире

11:26 | 20.11.2018

Страной с наиболее загрязнённым воздухом признан Непал, следом с небольшим отрывом идёт Индия. К такому выводу пришли в Институте энергетической политики Чикагского университета на основе анализа данных со спутников.



В Индии и Непале загрязнение воздуха твердыми частицами настолько серьезное, что оно сокращает среднюю продолжительность жизни граждан более чем на четыре года по сравнению с той, какая могла бы быть, если бы воздух соответствовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, передает rg.ru. Для сравнения учёные отмечают, что в Китае прогнозируемая продолжительность жизни сокращается из-за загрязнения воздуха на 2,9 года, в США — на 0,1 года.