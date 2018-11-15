Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


11:26 | 20.11.2018

Непал и Индия признаны странами с наиболее загрязнённым воздухом в мире

Страной с наиболее загрязнённым воздухом признан Непал, следом с небольшим отрывом идёт Индия. К такому выводу пришли в Институте энергетической политики Чикагского университета на основе анализа данных со спутников.

В Индии и Непале загрязнение воздуха твердыми частицами настолько серьезное, что оно сокращает среднюю продолжительность жизни граждан более чем на четыре года по сравнению с той, какая могла бы быть, если бы воздух соответствовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, передает rg.ru. Для сравнения учёные отмечают, что в Китае прогнозируемая продолжительность жизни сокращается из-за загрязнения воздуха на 2,9 года, в США — на 0,1 года.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:53 | 20.11.2018
Ночью рядом с ТРЦ «Карнавал» перевернулось такси

11:51 | 20.11.2018
Глава Прикамья проведет вторую инстаграм-конференцию

11:38 | 20.11.2018
Отнеситесь с пониманием. Сити-менеджер Кургана требует убрать с улиц припаркованные машины

11:19 | 20.11.2018
Улица Толмачёва останется открытой для машин

11:18 | 20.11.2018
В Шадринске пассажирка оказалась в больнице после высадки из автомобиля

11:07 | 20.11.2018
Ростехнадзор выдал Кургану паспорт готовности к зиме

10:45 | 20.11.2018
Свердловчанина, который дважды отказался проходить медосвидетельствование, осудили на восемь месяцев

10:24 | 20.11.2018
#Щедрый вторник: уральцы могут принять участие в благотворительной акции

10:20 | 20.11.2018
В Свердловской области алиментщицу приговорили к обязательным работам

10:00 | 20.11.2018
В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры пенсионерке вернули квартиру

09:41 | 20.11.2018
Ural Music Night и «Коляда-Plays» получат по три миллиона рублей

09:28 | 20.11.2018
Минувшей ночью в Берёзовском сгорели строительные вагончики

09:16 | 20.11.2018
Дорожники предупреждают о сильном тумане на трассе Пермь – Екатеринбург

19.11.2018

23:17 | 19.11.2018
В Перми представили трех новых руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти

23:11 | 19.11.2018
Уральский фотограф, убивший жену-фотомодель, требует с её семьи миллионные компенсации

23:04 | 19.11.2018
На конкурсе управленцев «Лидеры России» стартовал тест на общие знания о России

22:15 | 19.11.2018
Екатеринбургского бомжа осудили за убийство собутыльника

21:46 | 19.11.2018
Суд разрешил администрации Екатеринбурга оставить 80 миллионов рублей у себя

21:02 | 19.11.2018
Екатеринбуржцы не смогут поддержать родной город во время голосования за право проведения ЭКСПО-2025

19:18 | 19.11.2018
Житель Перми осужден за убийство, хранение наркотиков и патронов

18:41 | 19.11.2018
На Пермском краевом общественном форуме эксперты обсудят перспективы развития третьего сектора

17:58 | 19.11.2018
Продвижение проектов социально ориентированных НКО обсудят на площадке Пермского общественного форума

17:46 | 19.11.2018
Нижняя Тура подключилась к облачному видеонаблюдению

17:45 | 19.11.2018
В Кургане открылась новогодняя почта Деда Мороза

17:41 | 19.11.2018
Заместитель посла Великобритании в РФ встретится в Екатеринбурге с «общественниками» и представителями ЛГБТ

17:39 | 19.11.2018
«Горьковка» на два дня соберет библиотекарей со всего Пермского края

17:37 | 19.11.2018
Зауральское правительство заключит соглашение с Центром Илизарова

17:33 | 19.11.2018
«Т Плюс» получила паспорт готовности к зиме

17:28 | 19.11.2018
В Кургане вынесен приговор напавшему на девочку в подъезде педофилу-эксгибиционисту

17:17 | 19.11.2018
2-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП на Фурманова, сделают ещё одну оперцию

17:00 | 19.11.2018
Специалисты РУМЦ ЧелГУ и центра занятости населения покажут выпускникам с инвалидностью путь к карьере

16:55 | 19.11.2018
В Перми пройдут заключительные встречи глав районов с населением

16:54 | 19.11.2018
Рабочая группа по развитию дворового спорта появилась в городской думе Екатеринбурга

16:46 | 19.11.2018
В Прикамье усилят меры адресной профилактики в сфере противодействия терроризму

16:38 | 19.11.2018
В Кольцово задержали пассажира с 20 килограммами специй

16:30 | 19.11.2018
Главный федеральный инспектор и губернатор проинспектировали ход строительства ЖК «Любимов»

16:20 | 19.11.2018
Константин Киселёв внёс революционные поправки в регламент думы Екатеринбурга

16:05 | 19.11.2018
Глава СКР требует возбудить дело против свердловского судьи Олега Гаврюшина

15:36 | 19.11.2018
Ural Music Night – 2019 пройдёт 28 июня

15:10 | 19.11.2018
Шумков отправляет ревизоров во все больницы Курганской области: «Мне поступают нарекания»

15:05 | 19.11.2018
Молодые ученые-инноваторы Прикамья получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих идей

14:53 | 19.11.2018
В Каменске-Уральском в салоне автобуса 19-го маршрута произошла резня

14:51 | 19.11.2018
На Урале гражданина Узбекистана, ставшего виновником смертельного ДТП, осудили на два года

14:42 | 19.11.2018
Житель Кургана из мести украл у отчима автомобиль и разбил его

14:21 | 19.11.2018
В Арамиле мужчина открыл стрельбу на улице

14:06 | 19.11.2018
Свердловчанина оштрафовали за взятку сотрудникам ГИБДД

13:50 | 19.11.2018
Декабрь на заводе им. Шпагина: выставка, йога-марафон и Red Market

13:49 | 19.11.2018
Ранением лебедя на Увильдах займутся правоохранительные органы

13:48 | 19.11.2018
В Карабаше запустят программу по восстановлению природы

13:41 | 19.11.2018
За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли 620 тонн снега


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 