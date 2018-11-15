В немецком журнале российских женщин назвали «сильным полом»

11:16 | 20.11.2018

Авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Mаgazin, пришли к выводу о том, что российских женщин из-за их целеустремлённости и силы духа можно назвать «сильным полом».



Как полагают авторы, в непростых условиях жизни в России мужчины склонны падать духом и искать утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины меньше поддаются соблазнам и ведут здоровый образ жизни. В целом российские женщины живут на 13 лет дольше мужчин, передает gazeta.ru.



Журналисты отмечают, что женщины в России всегда успешно совмещали работу и быт, соблюдают традиции, борются за свои права, отстаивают интересы семьи и дорожат семейными ценностями, отмечает lenta.ru.