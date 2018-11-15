Россия и мир
11:06 | 20.11.2018
По данным СМИ, саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи
По их словам, «десятки» других принцев и других членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед ибн Абдул Азиз ибн Сауд, младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Однако они не станут действовать, пока король еще жив.
При этом члены правящей семьи сомневаются, что 82-летний король пойдёт против любимого сына, которого уже объявил следующим правителем страны.
© «Вечерние Ведомости»
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