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Россия и мир


11:06 | 20.11.2018

По данным СМИ, саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи

Некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии на фоне скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи просят не допустить наследного принца Мухаммеда бен Сальмана до престола. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в королевском дворе.

По их словам, «десятки» других принцев и других членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед ибн Абдул Азиз ибн Сауд, младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Однако они не станут действовать, пока король еще жив.

При этом члены правящей семьи сомневаются, что 82-летний король пойдёт против любимого сына, которого уже объявил следующим правителем страны.

© «Вечерние Ведомости»

 


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