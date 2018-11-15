По данным СМИ, саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи

11:06 | 20.11.2018

Некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии на фоне скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи просят не допустить наследного принца Мухаммеда бен Сальмана до престола. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в королевском дворе.



По их словам, «десятки» других принцев и других членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед ибн Абдул Азиз ибн Сауд, младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Однако они не станут действовать, пока король еще жив.



При этом члены правящей семьи сомневаются, что 82-летний король пойдёт против любимого сына, которого уже объявил следующим правителем страны.