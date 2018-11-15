Россиянам разрешили скачать все данные о себе из соцсети «ВКонтакте»

11:00 | 20.11.2018

Социальная сеть «ВКонтакте» 19 ноября разрешила пользователям выкачивать хранящиеся в соцсети данные о себе, говорится в сообщении компании. Пока эта функция работает в тестовом режиме. Все выгружаемые данные шифруются по стандарту OpenPGP, передает РБК.



По словам управляющего директора «ВКонтакте» Рогозова, многие пользователи не понимали, как информация о них обрабатывается и для чего она может использоваться, так как собираемые данные не всегда отображаются в интерфейсах соцсети. Поэтому юзерам дали возможность получать расширенную выгрузку копии этих данных в архиве.



На специальной странице пользователь может выбрать, какие именно данные о себе он хочет выгрузить — о своем профиле, об истории платежей, данные для таргетинга рекламы или историю сеансов и обращения в службу поддержки, отмечает novayagazeta.ru.