На Украине оценили потери от запуска «Турецкого потока»

10:49 | 20.11.2018

После запуска первой нитки «Турецкого потока», запланированного на будущий год, транзит российского газа через территорию Украины сократится на 12–13 миллиардов кубометров в год. Об этом заявил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в интервью «24 каналу» Украины.



Униговский призвал Украину «направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки». Для этого он предлагает привлечь «европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС».



Как напоминает ren.tv, в Стамбуле прошла торжественная церемония после завершения строительства морской части «Турецкого потока». В мероприятии приняли участие Путин и Эрдоган.