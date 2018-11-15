В Воронеже начали собирать первый широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М

10:40 | 20.11.2018

В Воронеже началась сборка планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина. В компании сообщили, что работы ведутся активно, разработка конструкторской документации находится на завершающей стадии, в то же время происходит сборка элементов планера и идет контрактация по комплектующим изделиям.



Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96. У нового лайнера будет более длинный фюзеляж и более мощные двигатели: ПС-90А1 вместо ПС-90А. Самолет вмещает до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона.