Группа сенаторов США призвала не выбирать россиянина главой Интерпола

10:35 | 20.11.2018

Группа сенаторов США выступила с совместным обращением, в котором призывает администрацию президента США Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах президента организации, передает «Интерфакс». «Это всё равно что поставить лису во главе курятника», — считают сенаторы. По мнению сенаторов, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом с целью преследования политических оппонентов, а Прокопчук «был лично вовлечён в эту стратегию запугивания».



Выборы нового президента Интерпола назначены на 21 ноября. Помимо Прокопчука, являющегося в настоящее время вице-президентом организации, за пост поборется исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи, напоминает lenta.ru.