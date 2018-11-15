Евросоюз пригрозил России мерами из-за ситуации в Азовском море

10:30 | 20.11.2018

Евросоюз пригрозил Москве мерами из-за ситуации в Азовском море. С соответствующим заявлением выступила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает «Эхо Москвы».



Брюссель считает, что ситуация с задержанием судов в Азовском море из-за обостряющегося конфликта между Россией и Украиной влияет не только на украинскую экономику, но и на суда, которые ходят в акватории под флагами стран Европы, сообщает РБК.