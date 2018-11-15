Депутат Госдумы предложил разрешить охоту на животных из Красной книги

14:04 | 19.11.2018

Фото: РИА Новости

Письмо с просьбой оценить возможность разрешения в России трофейной охоты на виды животных, занесённых в Красную книгу, написал на имя замглавы Минприроды Ивана Валентика депутат Госдумы Владислав Резник, об этом сообщает сегодня «Коммерсант».



По мнению депутата, меры, принимаемые властями для сохранения редких видов животных, «в условиях жестких бюджетных ограничений не могут быть признаны достаточными», а потому нужно разрешить охоту на них в обмен на то, чтобы охотники стали финансировать охрану этих видов.



Депутат предлагает ввести специальные программы по сохранению редких и исчезающих видов животных, в рамках которых будет происходить изъятие, путем трофейной охоты, отдельных особей, которые, по мнению Резника, «представляют наименьшую ценность для популяции». Деньги, полученные от такого изъятия, предлагается тратить на проведение исследований и «охранные мероприятия» в отношении исчезающих видов.



Как сообщили «Ъ» в Минприроды, в ведомстве согласны с тем, что объем федеральных средств, выделяемых на охрану животных, занесённых в Красную книгу, недостаточен, а потому возможность рассмотрения вопроса с разрешением трофейной охоты на редких животных в министерстве считают целесообразной.