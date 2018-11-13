США собираются потратить на создание Космических войск от 5 до 10 миллиардов долларов

17:00 | 16.11.2018

Бюджетные траты США на создание Космических сил составят от пяти до 10 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан, сообщает издание The Hill.



Ранее в сентябре агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученную в его распоряжение докладную записку министра ВВС США Хизер Уилсон сообщило, что создание космических сил может обойтись США почти в 13 миллиардов долларов в первые пять лет.



Напомним, сформировать план по созданию Космических сил Дональд Трамп поручил в июне текущего года. Они должны появиться в стране летом 2019-го.