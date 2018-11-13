В крымском Джанкое силовики провели обыски у «Свидетелей Иеговы»

16:52 | 16.11.2018

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по нескольким адресам сторонников запрещенной в России и признанной экстремисткой организации «Cвидетели Иеговы». Об этом сообщил телеканал «Вести Крым» со ссылкой на источник. «Прошли обыски в домах, где проживают участники ячейки запрещённой организации «Свидетели Иеговы», — заявил источник. По его словам, несколько человек были вызваны на допрос.



Как напоминает «Интерфакс», Верховный суд Москвы в апреле 2017 по иску Минюста РФ признал российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.