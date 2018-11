В США картину Дэвида Хокни продали за рекордную для ныне живущего художника сумму

16:44 | 16.11.2018

Картину британского художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $90,3 млн – рекордную цену для полотна ныне живущего художника, сообщает газета The New York Times.



Картина была написана в 1972 году, ее стартовая цена составляла $80 млн. Итоговая цена картины превысила предыдущий рекорд Christie’s, поставленный в 2013 году, отмечает The Guardian. Тогда скульптуру американского художника Джеффа Кунса «Собака из воздушных шариков» продали за $58,4 млн.