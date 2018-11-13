Суд официально развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко

16:36 | 16.11.2018

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал телеканалу «360», что суд разблокировал банковский счет артиста. Арест был наложен на все счета Петросяна в ходе раздела имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко, но только на одном из них были деньги, отмечает РИА «Новости».



Как напоминает «Интерфакс», в пятницу суд расторг брак Петросяна со Степаненко. «Сегодня сначала рассматривалось дело по разводу, а потом по разделу имущества», – добавил Жорин. При этом второе дело пока не закончено. Только сегодня приставы предоставили опись. Сейчас каждая из сторон должна представить свои исковые требования. Жорин отметил, что точку в этом процессе ставить пока рано.