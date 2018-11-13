Россия и мир
16:36 | 16.11.2018
Суд официально развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Как напоминает «Интерфакс», в пятницу суд расторг брак Петросяна со Степаненко. «Сегодня сначала рассматривалось дело по разводу, а потом по разделу имущества», – добавил Жорин. При этом второе дело пока не закончено. Только сегодня приставы предоставили опись. Сейчас каждая из сторон должна представить свои исковые требования. Жорин отметил, что точку в этом процессе ставить пока рано.
© «Вечерние Ведомости»
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