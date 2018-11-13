По данным ВЦИОМ, все меньше граждан РФ верят в улучшение своей жизни

16:28 | 16.11.2018

Социальное самочувствие россиян ухудшилось по сравнению с прошлым годом — к такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК.



По мнению 57 % респондентов, экономическая ситуация в стране средняя, а 27 % считают ее плохой. Только 13 % участников опроса заявили, что довольны ситуацией в экономике. В целом, по данным социологов, индекс оценок экономической ситуации за прошедший год снизился на 16 пунктов, сообщает MK.ru.



Индекс социального оптимизма также заметно снизился — на 23 пункта. По ощущениям 25 % респондентов, в будущем они станут жить хуже, чем сейчас. Еще 25 % опрошенных полагают обратное. В том, что все останется как есть, уверены 40 % респондентов.