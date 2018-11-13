Мать троих детей рэпера Пи Дидди найдена мертвой

16:12 | 16.11.2018

В своем доме в Толуока-Лейк (Калифорния) найдена 47-летняя модель и актриса Ким Портер, которая 13 лет встречалась с рэпером Шоном Комбсом (известным как Пафф Дэдди и Пи Дидди) и родила от него троих детей. Об этом Variety сообщил близкий к семье источник. Незадолго до смерти Ким переболела пневмонией. По предварительным данным, скончалась актриса от острой сердечной недостаточности.



В декабре 2017 года Forbes назвал Пи Дидди самым высокооплачиваемым музыкантом — он заработал $130 млн.