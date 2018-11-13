Россия призвала США прекратить оккупацию зоны вокруг сирийского Эт-Танфа

16:05 | 16.11.2018

Россия призывает США немедленно прекратить незаконную оккупацию зоны вокруг сирийского Эт-Танфа, на которой находится лагерь беженцев «Рукбан», чтобы разрешить сложившуюся в нем кризисную ситуацию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает «Интерфакс».



Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что особенно остро стоит проблема обеспечения беженцев питьевой водой. Работают только два пункта выдачи воды, которая поступает из Иордании. В качестве питьевой воды ее можно употреблять лишь после дополнительной очистки и кипячения, сообщает ren.tv.