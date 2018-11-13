Трамп отправится в Калифорнию, чтобы встретиться с пострадавшими от лесных пожаров

10:35 | 16.11.2018

Президент США Дональд Трамп намерен 17 ноября отправиться в Калифорнию, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс. «Президент поедет в Калифорнию, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от пожаров», — сказала Уолтерс.



Лесные пожары в Калифорнии стали самыми масштабными по разрушительности за всю историю штата. Как отмечает life.ru, число погибших достигло 59 человек. Ещё более 130 считаются пропавшими без вести.