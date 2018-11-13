Вице-премьер РФ Голикова рассказала, что в России 14 % мужчин и 26 % женщин страдают ожирением

10:31 | 16.11.2018

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в интервью «Российской газете», что 26 % российских женщин и 14 % мужчин страдают от ожирения. «У нашей страны не самые плохие показатели в этом смысле, однако ситуация постепенно ухудшается. И это тревожит. На данный момент ожирением в России страдают 14 % мужчин и 26 % женщин. Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному», — пояснила Голикова.



По словам Голиковой, планируется вести разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания, будет улучшен контроль за рационом питания в школах и больничных учреждениях.