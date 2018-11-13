Первый в этом сезоне снегопад парализовал движение транспорта в Нью-Йорке

10:20 | 16.11.2018

Первый в этом сезоне снегопад в Нью-Йорке, который начался днем в четверг, спровоцировал серьезные пробки на дорогах города. Местных жителей предупреждают о гололедице и призывают «быть осторожнее во время поездок и планировать дополнительное время на дорогу», передает rg.ru.



Из-за плохой погоды сбился график движения автобусов, что, в свою очередь, стало причиной огромного скопления пассажиров в автобусном терминале, который пришлось закрыть. Движение транспорта по большинству улиц Манхэттена затруднено. Снегоуборочная техника не справляется с осадками. Коммунальные службы начали посыпать город технической солью, сообщает lenta.ru.



Как отмечает РИА «Новости», стоимость поездки на такси на расстояние 2,6 километра сервисом Uber до снегопада составляла 18 долларов, во время снегопада — уже 48.